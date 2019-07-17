الاتحاد الإفريقي: نهائي دوري الأبطال سيقام من مباراة واحدة

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء أن نهائي مسابقتي الأندية القارية سيقام من مباراة واحدة في المستقبل بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

واتباعا لنفس النهج الأوروبي قال أحمد إن نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي سيلعب من مباراة واحدة. وذكر عبر تويتر دون الكشف عن تفاصيل: قرار كبير اتخذه الاتحاد الإفريقي اليوم. النهائيات ستكون من مباراة واحدة.



وتفاعل مشجعون مع القرار سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء الضوء على المسافات الشاسعة بين الدول في إفريقيا وتواضع وسائل النقل والبنية التحتية وضعف ميزانيات السفر جوا على عكس الظروف في أوروبا مما ينذر بأن المباريات النهائية قد تقام أمام مدرجات شبه خالية.

وفي عام 1994 قرر الاتحاد الإفريقي أن تلعب مباراة كأس السوبر بين بطل دوري الأبطال ونظيره في كأس الاتحاد على أرض محايدة في جنوب إفريقيا، وحينها قطع الأهلي والزمالك ثنائي مصر مسافة هائلة للسفر إلى جنوب إفريقيا واللعب أمام عدد ضئيل من المشجعين.

وأقر الاتحاد الإفريقي بعدها بأن اللعب في أرض محايدة كان خطأ وبعدها أصبحت مباريات السوبر تقام على أرض الفائز بلقب دوري الأبطال.

وشهد نهائي دوري الأبطال هذا الموسم حالة من الفوضى حيث رفض الوداد البيضاوي المغربي استكمال اللعب بعد إلغاء هدف في الدقيقة 59 في لقاء الإياب بتونس أمام الترجي.



وأُعلن عن فوز الترجي في البداية لكن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي قررت إعادة اللقاء وقدم الناديان طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" ويطالب كل منهما بإعلان تتويجه باللقب.