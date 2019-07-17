التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كاس العالم.. 80 عاماً من التغييرات

بدأت رحلة الفرق الآسيوية نحو كأس العالم في النسخة الثانية التي احتضنتها إيطاليا عام 1934، وحينها كانت بتصفيات مشتركة مع قارة إفريقيا، واليوم تواصل القارة الصفراء اتباع التصفيات المشتركة لكأسي العالم وآسيا، مثلما حدث قبل البطولتين الماضيتين.

واستطاعت مصر الفوز على فلسطين في التصفيات الأولى، وبعده تأهل منتخب إندونيسيا بعد انسحاب اليابان، أما الهند فامنتنعت عن المشاركة في مونديال البرازيل، بسبب ارتفاع تكلفة السفر إلى أميركا الجنوبية، وليس كما أشيع سبب رفض المنظمين لعب الهنود دون أحذية.

وبلغت كوريا الجنوبية مونديال السويد 1958 قبل أن تهتز شباكها 16 مرة في مباراتين، وبعدها بلغت الجارة الشمالية مونديال 1966.

واستمرت آسيا في تصفيات مشتركة مع أوقيانوسيا حتى تم الانفصل في مونديال 1986 عندما تأهل العراق وكوريا الجنوبية إلى المكسيك، وفي مونديال 1998 زادت حصة آسيا بتأهل 4 منتخبات منها 3 بشكل مباشر.

وفي مونديال 2002 تواجد منتخبا كوريا الجنوبية واليابان كمنظمين، والسعودية والصين عبر التصفيات، وبقيت حصة آسيا عند 4 مقاعد ونصف حتى كأس العالم 2014، وفي النسخة الماضية تواجدت 4 منتخبات آسيوية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أستراليا التي تأهلت عبر الملحق.