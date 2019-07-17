توخيل يشعر بالهدوء تجاه قضية رحيل نيمار

قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إنه يشعر بالهدوء بشكل كبير إزاء الحديث الدائر بشأن احتمال رحيل النجم البرازيلي، نيمار، عن صفوف الفريق، قائلاً إن اللاعب سيخضع للتدريبات بالشكل المعتاد مع زملائه، طالما أنه لا يزال ضمن صفوف الفريق.



وأدلى توخيل بتصريحاته مساء الثلاثاء عقب فوز سان جيرمان على فريق الدرجة الثانية الألماني دينامو دريسدن 6 - 1 في أولى المباريات الودية للفريق الفرنسي، استعداداً للموسم الجديد.



وقال توخيل: بالنسبة لي، الأمور طبيعية للغاية بيننا. طالما أنه معنا، فسيخضع للمران كما لو كان مؤكداً أنه سيستمر بالفريق. لم يتغير شيء.



وأبدى نيمار رغبة في الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، بعدما قضى معه عامين، والعودة إلى برشلونة الإسباني الذي كان وافق على انتقاله لسان جيرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.



وانضم نيمار إلى معسكر سان جيرمان، يوم الاثنين، بعد أسبوع من بداية المعسكر، لكنه لم يشارك في المباراة أمام دريسدن. وقال توخيل إنه ليس صاحب القرار المتعلق بمصير نيمار، موضحاً أنها مسألة تخص اللاعب وإدارة النادي.



وتردد أن ليوناردو، مدير الكرة بالنادي الفرنسي، أبلغ نيمار أنه يمكنه الرحيل، فقط في حالة تلقي العرض المناسب، وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن باريس سان جيرمان لم يقتنع بالعرض الأخير المقدم من برشلونة، والذي يقضي بدفع 40 مليون يورو إضافة إلى انتقال لاعبي خط الوسط فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش.



وكتبت الصحيفة باللغة الإنجليزية في صفحتها الأولى "عرض سيئ للغاية"، مضيفة باللغة الفرنسية "البنود غير مناسبة للإدارة الباريسية".