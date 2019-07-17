رسمياً.. أتلتيكو مدريد يضم الإنجليزي تريبيير

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المدافع الإنجليزي كيران تريبيير، قادمًا من توتنهام الإنجليزي لمدة ثلاثة مواسم.

ولم يكشف النادي الإسباني عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل الإعلام الإنجليزية والإسبانية أكدت حصول توتنهام على 25 مليون جنيه إسترليني نظير خدمات تريبير (28 عاماً).



وكان تريبيير بدأ مسيرته الكروية في ناشئي مانشستر سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل منه إلى بارنسلي وبيرنلي الإنجليزيين على سبيل الإعارة، ثم وقع للأخير عقدًا دائمًا عام 2012.



وشارك تريبيير في كل المباريات مع بيرنلي في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز 2014 - 2015، قبل أن ينتقل إلى توتنهام في 2015، إذ شارك في 114 مباراة على مدار أربعة مواسم وسجل هدفين وقدم 24 تمريرة حاسمة لزملائه.



وكان تريبيير عنصرًا مؤثرًا في تأهل توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي والذي خسره أمام ليفربول صفر - 2.