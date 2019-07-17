زيدان يعود إلى تدريبات ريال مدريد بعد وفاة شقيقه

المصدر: مونتريال - د ب أ

عاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إلى العاصمة الكندية مونتريال لقيادة تدريبات الفريق بعد غيابه في الفترة الماضية.

وغاب زيدان عن تدريبات ريال مدريد في الأيام الثلاثة الأخيرة بعدما اضطر لمغادرة مونتريال عقب وفاة شقيقه فريد زيدان. لكن المدرب الفرنسي قادة الحصة التدريبية للنادي الملكي على هامش معسكره الكندي.

وتولى المدرب المساعد، دافيد بيتوني مهمة تسيير العمل في المعسكر حتى عودة زيدان

وكانت بعثة ريال مدريد المكونة من 29 لاعبا وصلت الثلاثاء الماضي إلى مدينة مونتريال الكندية، وهي أولى محطاته الخارجية خلال فترة التحضير للموسم الجديد والتي ستتضمن مشاركته في بطولة الأبطال الدولية الودية.

ويخوض النادي الملكي أولى مبارياته الودية في جولته الخارجية في 21 يوليو الجاري، حيث يواجه بايرن ميونخ الألماني في مدينة هيوستن الأميركية.

يلي ذلك لقاؤه مع أرسنال الإنجليزي في 24 يوليو في لاندوفر ثم مع أتلتيكو مدريد في السابع والعشرين من نفس الشهر في نيوجيرسي.