مانشيني لاعباً لروما مقابل 23 مليون يورو

قال روما إنه تعاقد مع جيانلوكا مانشيني‭‭ ‬‬مدافع أتالانتا منافسه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في صفقة قد تصل قيمتها إلى 23 مليون يورو.

وسيتعاقد روما مبدئيا مع مدافع منتخب إيطاليا على سبيل الإعارة حتى يونيو 2020 مقابل مليوني يورو وسيتعين عليه دفع 13 مليون يورو إضافية إذا أراد التعاقد مع مانشيني (23 عاما) بشكل نهائي.

كما تتضمن الصفقة مكافآت على الأداء تصل قيمتها القصوى إلى ثمانية ملايين يورو. وساهم مانشيني في انجاز أتالانتا التاريخي بالتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد احتلال المركز الثالث بالدوري خلف يوفنتوس ونابولي.

وقال جيانلوكا بتراكي المدير الرياضي لروما "وصول جيانلوكا سيعزز الخيارات الدفاعية لدينا فهو مدافع شاب يتمتع بموهبة رائعة وانضم لنا بعد موسم مبهر".

وشارك مانشيني، الذي خاض مباراتين مع ايطاليا، في 30 مباراة بالموسم الماضي وسجل خمسة أهداف. وانتقل خريج أكاديمية فيورنتينا إلى أتالانتا العام الماضي.

وفي حال انتقل مانشيني إلى فريق آخر سيدفع روما 10 في المئة إلى أتالانتا من قيمة أي انتقال مستقبلي.