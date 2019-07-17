مدرب الأهلي المصري يحذر برشلونة من التعاقد مع نيمار

حذّر الأوروغوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي المصري، برشلونة الإسباني، من التعاقد مع نيمار، مشيراً إلى أن ذلك قد يخلق مشكلة كبيرة في صفوف الفريق.

وكان لاسارتي المدرب الذي منح غريزمان ظهوره الأول عام 2009، حينما كان الفرنسي المنتقل إلى برشلونة مؤخراً، يلعب في صفوف ريال سوسيداد.



وقال لاسارتي في حديث نقلته إذاعة "كادينا كوبي" الإسباني: لا أرى أن التعاقد مع نيمار (بعد التوقيع مع غريزمان) حلاً، بل سيكون مشكلة. ريال مدريد قبل سنوات تعاقد مع عدد كبير من النجوم، واضطر إلى إبقاء بعضهم في الدكة، وهو ما خلق العديد من المشاكل في صفوف الفريق. وزاد: يجب على برشلونة معرفة دور كل لاعب، نيمار نجم عالمي، لكن مع وجود العديد من النجوم في خط المقدمة، فهذا يعني أن البعض سيلعب دقائق أقل، وهنا تبدأ المشاكل.

وزاد مدرب الأهلي المصري: أنا متشوق لرؤية برشلونة بعد التعاقدات الجديدة، غريزمان سينسجم مباشرة مع ميسي وسواريز، وأظن أن هذا تشكيل هجوم برشلونة الأساسي .. لا ننسى كذلك أن ليونيل ولويس كانا يطلبان حضور غريزمان منذ الموسم الماضي، وهذا ما سيجعل الأمر أسهل بالنسبة للاعبي السابق فيما يتعلق بالتأقلم والانسجام.



وحول دور اللاعب الفرنسي في خط هجوم برشلونة، أجاب لاسارتي: سواريز مهاجم رقم (9) تقليدي يلعب في العمق، ميسي وغريزمان سيلعبان في نصف ملعب الفريق الخصم والحصول على كافة الحرية قبل أن يتقدما إلى الأمام عبر اليمين واليسار.

وأضاف: غريزمان جاء ليكمل نواقص برشلونة بعد الإخفاق الموسم الماضي، الكل كان يتوقع الثلاثية وبالنهاية حصل الفريق على لقب الدوري فقط، أما سواريز اللاعب الذي دربته سابقاً، وبالرغم عن كل ما يقال عنه فإنه قادر على العطاء.