يوفنتوس يستعد لإعلان صفقة ماتياس دي ليخت

خضع ماتيس دي ليخت، لاعب فريق أياكس الهولندي لكرة القدم، يوم الأربعاء للفحص الطبي في نادي يوفنتوس تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله إلى صفوف الفريق حامل لقب الدوري الإيطالي.

ونشر يوفنتوس عبر حسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وصورا للاعب لدى وصوله للخضوع للفحص الطبي. كما قال المدافع دي ليخت، 19 عاما، في مقطع فيديو قصير "إنني سعيد بوجودي هنا".

وتقدر قيمة صفقة انتقال دي ليخت، الذي شارك في 15 مباراة مع المنتخب الهولندي، بنحو 70 مليون يورو.

وتوج دي ليخت مع أياكس الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس في هولندا، كما سجل الهدف الذي حسم فوز أياكس على يوفنتوس في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وتردد أن ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي كانا بين الأندية التي أرادت الحصول على خدمات اللاعب، لكن يوفنتوس كان الفائز في المنافسة التي استمرت لفترة طويلة.