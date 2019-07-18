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لايبزيغ يتعاقد مع الواعد الفرنسي نكونكو

المصدر: برلين - د ب أ
نكونكو سجل 4 أهداف مع باريس سان جيرمان
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أعلن نادي لايبزيغ الألماني، اليوم الخميس، عن ضم لاعب الوسط الفرنسي الواعد كريستوفر نكونكو من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد حتى 2024.

ووفقاً لتقارير صحفية فقد كلفت الصفقة خزينة لايبزيغ 13 مليون يورو بجانب مليوني يورو أخرى كحوافز، وقال ماركوس كرويشه مدير الكرة في لايبزيغ: كريستوفر نكونكو يلائمنا تماما من خلال إمكانياته.

وشارك نكونكو في 29 مباراة مع سان جيرمان العام الماضي وسجل أربعة أهداف.

كلمات دالّة

#لايبزيغ, #نكونكو, #باريس سان جيرمان

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