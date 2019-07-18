يوفنتوس يضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو

أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أنه ضم ماتيس دي ليخت المدافع الشاب لأياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو ليحسم بذلك صفقة ضم أحد أكثر اللاعبين على مستوى العالم الذين سعت عدة أندية للتعاقد معهم.



ووقع اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 19 عاما، والذي قاد ناديه السابق في مسيرة رائعة نحو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على عقد يمتد لخمس سنوات مع بطل الدوري الإيطالي.



وأضاف النادي بموقعه على الإنترنت: إنها الأنباء التي كانت جماهير يوفنتوس تنتظر سماعها طوال الصيف.. ماتيس دي ليخت بات وبشكل رسمي لاعبا في يوفنتوس!.

وذكرت شبكة سكاي إيطاليا يوم الأربعاء أن العقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو وسيكون بالإمكان تفعيله بداية من العام الثالث للتعاقد.



وبات دي ليخت أحد أغلى المدافعين في العالم فيما يتصدر زميله وقائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان ديك القائمة عقب انتقاله لليفربول قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2018.



وبعد أن شق طريقه للفريق الأول في أياكس وهو في سن 17 عاما في 2016، رسخ دي ليخت مكانته كلاعب أساسي على مدار الموسم التالي وبات بعدها بقليل أكثر مدافع تسعى الأندية لضمه في أوروبا بسبب قوته وتوقعه للكرة وقدرته على التعامل معها.

ولعب دي ليخت لمدة 90 دقيقة كاملة في 17 من بين 18 مباراة خاضها أياكس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف في مسيرة انتهت في الدور قبل النهائي بالخسارة أمام توتنهام بفارق الأهداف المسجلة خارج الملعب.



وفاز دي ليخت بلقب دوري الدرجة الأولى الهولندي وكأس هولندا في آخر موسم له مع أياكس إلى جانب زميله في الفريق فرينكي دي يونغ الذي انضم بعدها لبرشلونة.

وذكرت وسائل إعلام اسبانية أن الفريق الكتالوني فاتح دي ليخت في مسألة الانضمام إليه لكن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب قال في مقر يوفنتوس يوم الأربعاء إن الفريق الإيطالي مثل الوجهة المفضلة بالنسبة للاعب.