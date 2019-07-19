إيمري يفكر في اعتماد هولدينغ قائدأ لأرسنال

قال أوناي إيمري مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يخطط للرحيل المحتمل للقائد لوران كوسيلني ويفكر في دور قيادي للمدافع الشاب روب هولدينج.

ورفض كوسيلني الانضمام إلى الفريق الإنجليزي في جولته في الولايات المتحدة وربطت وسائل إعلام بريطانية بين المدافع الفرنسي البالغ عمره 33 عاما وبين الانتقال إلى بوردو أو أولمبيك ليون الفرنسيين.

ووصفه إيمري بأنه "لاعب مهم" في وقت سابق من الأسبوع الحالي لكنه اعترف أن كوسيلني ربما يرحل.

وأشار إيمري إلى أن هولدينج (23 عاما) ربما يدخل في قائمته المكونة من خمسة قائدين.

وأبلغ المدرب الإسباني مؤتمرا صحفيا في لوس أنجليس قبل مواجهة فيورنتينا في الكأس الدولية غدا السبت "أريد لاعبا إنجليزيا في قائمة قائدي الفريق.

"في العام الماضي (جرانيت) تشاكا ومسعود (أوزيل) وناتشو (مونريال) كانوا قائدي الفريق. لكن بعد رحيل آرون رامسي وبيتر تشك والرحيل المحتمل للوران كوسيلني فأنا أريد المزيد".

وأضاف "لاعب إنجليزي نشأ في أكاديميتنا ويفهم الروح الإنجليزية وقيمة أرسنال. هذه هي الإمكانات (التي نريدها) والمزيد منها".

وتابع "نحن سعداء بتطور (هولدينج). نحتاج إلى مستواه في الدفاع. (قبل) إصابته كان يقدم أداء رائعا".