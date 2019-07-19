روندون يجتمع بمدربه بينيتيز في داليان الصيني

قال وست بروميتش ألبيون المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مهاجم منتخب فنزويلا سالومون روندون انتقل إلى داليان يفانغ الصيني دون الكشف عن تفاصيل مالية.

وبهذه الخطوة سيعيد روندون (29 عاما) لم الشمل مع مدرب داليان رفائيل بنيتز بعد تعاونهما معاً في نيوكاسل يونايتد في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان المهاجم يقضي فترة إعارة.

وقال روندون، الذي انضم إلى وست بروميتش في 2015، في بيان عبر تويتر "اليوم انتهت فترة رائعة بالنسبة لي".

وأضاف "خلال أربعة مواسم مضت رأيت أحلامي تتحقق مثل تسجيل أهداف في ملاعب عظيمة أو سماع الجماهير الوفية وهي تهتف باسمي".

وتابع "سأخوض تحديا جديدا يحفزني، ومن يعرفني حقا يدرك أنني أقطع خطوة تتضمن الكثير من الأهداف لتحقيقها".

وسجل روندون 11 هدفاً في الدوري مع نيوكاسل الذي أنهى الموسم في المركز 13.

وترك بنيتز تدريب نيوكاسل لعدم الاتفاق على تجديد العقد وانتقل إلى داليان في وقت سابق هذا الشهر.