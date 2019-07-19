غرناطة.. حرم برشلونة من اللقب وشاهد رونالدو ينهار

عاد نادي غرناطة الإسباني إلى الدوري الإسباني "لا ليغا" من جديد بعدما قضى عامين في دوري الدرجة الثانية، ليضمن النادي الأندلسي خوض الموسم 23 في تاريخه بين أندية الطليعة.

وكان النادي الأندلسي يتواجد في الدوري الإسباني موسم 2016-2017، قبل أن يحتل المركز الأخير ورافقه بعد ذلك أوساسونا وسبورتينغ خيخون.

وصعد غرناطة إلى الدوري الإسباني للدرجة الأولى بعد 10 أعوام من تأسيسه، وذلك عام 1941، وفي تلك الفترة كان يتأرجح بين البقاء في "لا ليغا" والعودة إلى الدرجة الثانية، قبل أن يصنع النادي الأندلسي أفضل إنجازاته بالبقاء 8 مواسم متتالية بين عامي 1968 و1976، وأفضل ما حققه كان الحصول على المركز السادس في موسم 1973-1974، وبعد ذلك هبط وى الفريق إلى دوري الدرجة الثانية ومنه نحو الثالثة والرابعة.



وفي مطلع الألفية الحالية تدخل رئيس ريال مدريد السابق لورينزو سانز وابنه باكو لدعم مسيرة النادي اقتصادياً بعد الهبوط، وعاد من جديد إلى دوري الدرجة الثالثة، وبعده الثانية حتى صعد لأول مرة منذ فترة طويلة في موسم 2011-2012، وبقي في الدوري الإسباني حتى 2016-2017، وفي عام 2014 كان سبباً بحرمان برشلونة من الحصول على الدوري بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، وهو أول انتصار لغرناطة على النادي الكتالوني منذ 1972.



وبالإضافة إلى تلك المباراة، يذكر المتابعون النادي الأندلسي بأنه الفريق الذي كان طرفاً في المباراة التي سجل بها كريستيانو رونالدو هدفاً عكسياً في مرمى فريقه ريال مدريد، بالمواجهة التي انتهت بفوز غرناطة 1-0.



ويبقى الإنجاز الرياضي الأفضل في تاريخ نادي غرناطة هو حلوله وصيفاً في كأس ملك إسبانيا عام 1959 بعدما خسر أمام برشلونة في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو.

ومر على النادي الكثير من المدربين المعروفين وأبرزهم الأوروغوياني الراحل هيكتور نونيز الذي سبق له تدريب النصر السعودي، أما على صعيد اللاعبين فيبرز المغربي يوسف العربي لاعب الهلال، وكذلك الجزائري ياسين براهيمي.

ويملك النادي رجل الأعمال الصيني جيانغ ليزهانغ، الذي يمتلك كذلك أغلبية أسهم نادي بارما الإيطالي وشونغينغ الصيني.

ويلعب الفريق مبارياته على ملعب "لوس كارمينيس" الذي يتسع لقرابة 20 ألف متفرج، وتم افتتاحه في عام 1995 بمباراة بين باير ليفركوزن وريال مدريد، قبل أن تتم إعادة بنائه في العام 2011.



ويخوض الفريق ديربي شرق الأندلس مع نادي ملقا منذ موسم 1933-1934 ولعب الفريقان 85 مباراة منذ ذلك التاريخ، فاز غرناطة في 32 وتعادل 25 مرة.