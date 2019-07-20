الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس إفريقيا بعد 29 عاماً

المصدر: القاهرة - د ب أ

توج المنتخب الجزائري لكرة القدم مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الثانية والثلاثين وأحرز لقبه القاري الثاني إثر فوزه الثمين 1 - صفر على نظيره السنغالي يوم الجمعة في المباراة النهائية للبطولة على استاد القاهرة الدولي.

وحسم المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة فيما فشل المنتخب السنغالي (أسود التيرانغا) في تعديل النتيجة على مدار شوطي اللقاء.

وأكد المنتخب الجزائري تفوقه على نظيره السنغالي في البطولة الحالية حيث حقق الفوز عليه بنفس نتيجة مباراتهما في الدور الأول لهذه النسخة. واستعاد المنتخب الجزائري (الخضر) اللقب الإفريقي الغالي بعد غياب دام 29 عاما.