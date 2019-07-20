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المصري تريزيغيه على أعتاب الانتقال إلى أستون فيلا

المصدر: لندن - د ب أ
تريزيغيه في مباراة بكأس العالم 2018
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توصل نادي أستون فيلا الإنجليزي لاتفاق مبدئي مع نادي قاسم باشا التركي، يفيد بالحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن تريزيغيه في طريقه حاليا لإنجلترا للخضوع للكشف الطبي والاتفاق على البنود الشخصية للعقد. وأشار ذات المصدر إلى أن قيمة الصفقة ربما تزيد قليلا وفقا للأداء الذي سيظهر به تريزيغيه مع أستون فيلا.

وكان تريزيغيه انتقل لفريق قاسم باشا قادما من نادي أندرلخت البلجيكي في 2018.

كلمات دالّة

#أستون فيلا, #تريزيغيه, #مصر

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