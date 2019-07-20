النيجيري إيغالو هداف أمم إفريقيا يعتزل دولياً

أعلن النيجيري أوديون إيغالو يوم السبت اعتزال اللعب الدولي غداة انتهاء كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في مصر، بعدما تصدر ترتيب الهدافين بخمسة أهداف ساهم من خلالها باحتلال بلاده المركز الثالث.

وخرجت نيجيريا المتوجة باللقب القاري ثلاث مرات آخرها عام 2013، من نصف النهائي بهدف قاتل للجزائري رياض محرز منح فريقه الفوز 2-1، قبل تتويج محاربي الصحراء باللقب بالفوز على السنغال 1-صفر الجمعة. أما نيجيريا، فاحتلت المركز الثالث بفوزها على الخاسرة الثانية في نصف النهائي، تونس، بهدف نظيف سجله إيغالو نفسه.



وقال المهاجم البالغ 30 عاما والذي شارك في 35 مباراة دولية مع المنتخب سجل خلالها 16 هدفا: لقد أمضيت رحلة مذهلة خلال الأعوام الخمسة مع المنتخب، لكن بعد استشارات مطلوبة ومعمقة مع عائلتي، قررت أن الوقت حان لاعتزال اللعب الدولي.



وأضاف مهاجم فريق شنغهاي شينهوا الصيني: حان وقت التركيز على كرة القدم على مستوى الأندية ومنح اللاعبين الشبان فرصة التعلم والنمو.

وكاد المهاجم يرحل عن صفوف منتخب بلاده بعد مونديال روسيا 2018، إذ تعرض لانتقادات قاسية وصلت إلى حد التهديد بالقتل، لكنه بقي بتحفيز من مدربه الألماني غرنوت رور الذي قال اللاعب في بيانه إنه وقف إلى جانبه في مواجهة كل الظروف.



وقدم إيغالو أداء لافتا مع نيجيريا في أمم إفريقيا 2019، لاسيما في مباراة الدور ثمن النهائي ضد حاملة اللقب الكاميرون، إذ قاد فريقه للفوز 3-2 بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة لصاحب الثالث أليكس أيوبي.