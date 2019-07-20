راتب محمد صلاح الجديد.. "الأعلى" في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن نادي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا ينوي جعل النجم المصري محمد صلاح اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي بواقع راتب أسبوعي يبلغ 430 ألف جنيه إسبوعياً.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن النادي الأحمر يرغب بتمديد عقد محمد صلاح عاماً إضافياً ليصل إلى 2024، وكذلك تحسين راتبه السنوي ليصل إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي، متفوقاً على التشيلي أليكسس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد.

وخطف محمد صلاح الأضواء في إنجلترا منذ انضمامه إلى ليفربول صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، وسجل 54 هدفاً في 74 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي، وحصل في موسمه الأول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والهداف، كما تناصف جائزة الهداف بالمشاركة مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب أرسنال، وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.



واستطاع صلاح المساهمة في بلوغ ناديه نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018 قبل أن يخرج مصاباً أمام ريال مدريد بعد تدخل قوي من سيرجيو راموس قائد الأخير.



وعاد صلاح مع فريق المدرب يورغن كلوب إلى المباراة النهائية مجدداً الموسم الفائت، وسجل هدفاً من علامة الجزاء في مرمى توتنهام بالمباراة التي شهدت تحقيق ليفربول لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا.