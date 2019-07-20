ساري يحب بوغبا.. ولا يعرف مستقبله

اعترف ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الجديد يوم السبت أنه من المعجبين بلاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا لكنه لا يدري إن كان اللاعب الفرنسي سيترك إنجلترا لينضم إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأبلغ وكيل أعمال بوغبا صحيفة "التايمز" في وقت سابق بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن النادي الإنجليزي، بينما قال اللاعب في طوكيو الشهر الماضي إنه يتطلع لتحد جديد في مكان آخر وسط تقارير تحدثت عن انتقاله إلى يوفنتوس أو ريال مدريد.

وقال ساري للصحفيين في سنغافورة قبل مباراة يوفنتوس ضد توتنهام هوتسبير في كأس الأبطال الدولية يوم الأحد: أنا معجب به كثيرا لكني لا أعرف الموقف. لست المدير الرياضي.

وقال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي إنه يرغب في بناء الفريق حول بوغبا، واصفا اللاعب الفائز بكأس العالم بأنه "إنسان مذهل" و"لاعب محترف رائع".

وكان أداء بوغبا، الذي انضم إلى يونايتد من يوفنتوس في 2016 في صفقة قياسية عالمية وقتها مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني متذبذبا في ثاني فترة له مع النادي الإنجليزي رغم أنه سجل 31 هدفا في 142 مباراة.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع إنتر ميلان الإيطالي بالاستاد الوطني في سنغافورة يوم السبت.