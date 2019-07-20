"هاتريك" إبراهيموفيتش يقود غالاكسي إلى تجاوز لوس أنجلوس

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثلاثية (هاتريك) قاد بها لوس أنجلوس جالاكسي إلى الفوز على لوس أنجلوس إف.سي 3 / 2 صباح اليوم السبت (بتوقيت غرينيتش) ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأميركي لكرة القدم.

وتعد الثلاثية هي الثانية لإبراهيموفيتش /37 عاما/ منذ انتقاله للعب في الدوري الأميركي، وقد سجل الأهداف الثلاثة لجالاكسي في مباراة الديربي اليوم في الدقائق الثامنة و56 و70، وجاء هدف بتسديدة بقدمه اليسرى وهدف بقدمه اليمنى والآخر سجله بالرأس.

أما هدفا لوس أنجلوس إف.سي، فقد سجلهما كارلوس فيلا في الدقيقتين الثالثة و90 ، وجاء الهدف الأول من ضربة جزاء.

ورفع جالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجلوس إف.سي عند 46 نقطة في صدارة المجموعة.