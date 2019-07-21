بافارد يعد جماهير بايرن بالمزيد من الألقاب

أعرب الفرنسي الدولي بنيامين بافارد عن ثقته في قدرة فريقه بايرن ميونخ الألماني على التتويج بالمزيد من الألقاب والبطولات في الموسم الجديد، بعدما توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم المنصرم.

وتغلب بايرن ميونخ 3 - 1 على ريال مدريد الإسباني في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية صباح الأحد في ثاني مبارياته بالبطولة، ليعوض خسارته 1 - 2 أمام أرسنال الإنجليزي في المباراة الأولى.

وشدد بافارد في تصريحات صحفية له عقب المباراة على أنه يتعين على مشجعي بايرن الاستعداد لمشاهدة موسم ناجح للفريق الألماني، مطالبا إياهم بعدم الخوف من "أي أزمة صغيرة" قد تعترض طريق بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة.

وقدم بايرن أمام الريال أداء أفضل نسبيا من المستوى الذي قدمه أمام أرسنال يوم الخميس ، ليبعث بعض الطمأنينة في قلوب جماهيره قبل خوضه لقاء السوبر الألماني أمام منافسه بوروسيا دورتموند بعد أقل من أسبوعين.

وبدت هيمنة بايرن المحلية تحت تهديد خطير من دورتموند في الموسم المنقضي، قبل أن يستعيد الفريق البافاري اتزانه في النصف الثاني من الموسم، الذي استعاد خلاله صدارة الدوري الألماني، قبل أن يفوز بلقب كأس ألمانيا عقب فوزه على لايبزيغ في المباراة النهائية.

ويعتقد بافارد، الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا في العام الماضي بروسيا، أن هناك ما يدعو للتفاؤل قبل بدء حملة الدفاع عن لقبي الدوري والكأس في ألمانيا.

وقال بافارد: كنا أقوياء أمام الريال ودافعنا بشكل جيد للغاية واتسمت هجماتنا بالفاعلية. أحرزنا ثلاثة أهداف واستقبلت شباكنا هدفا وحيدا. لقد كان هذا مزعجا بعض الشيء، لكنه لا يهم، يجب أن نتذكر حقيقة أننا فزنا. نحن نشعر بتحسن ونقدم أداء أفضل.

وأشار بافارد: ندرك أنه إذا خسرنا مباراة أو اثنين في الموسم، فهذا سيكون نوعا من الأزمة الصغيرة. لكنني لا أشعر بالقلق. نمتلك فريقا جيد جدا وأجواء رائعة، ونبذل أقصى الجهد. ستكون الأمور على ما يرام.