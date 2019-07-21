بواتينغ يترك معسكر بايرن في أميركا لـ"أسباب شخصية"

أنهى المدافع جيروم بواتينغ مشاركته في معسكر ناديه بايرن ميونخ بالولايات المتحدة مبكرا، بعد أن سمح له بطل الدوري الألماني بالعودة إلى ألمانيا "لأسباب شخصية".



وكان بواتينغ (30 عاماً) مرشحا للرحيل عن بايرن، لكنه ظهر بشكل متميز في الفترة الأخيرة، ليقرر النادي البافاري الإبقاء عليه حتى إشعار آخر.



وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن: من وجهة النظر الرياضية، أنا سعيد به، ليس فقط بسبب الأداء الذي قدمه اليوم... هذا هو بواتينغ الذي أعرفه والذي يعرفه الجميع، إنه ملتزم تماما، ويظهر ذلك بالفعل في التدريبات.



وعلق كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، بشكل إيجابي على بواتينغ، بعد أن رجح رئيس النادي أولي هونيس في وقت سابق رحيل اللاعب نهاية الموسم الماضي. وقال: إنه يؤدي بشكل جيد، أعد نفسه بشكل مثالي لهذه الجولة، لقد جاء بوزن نموذجي ومستوى لياقة بدنية مرتفع.