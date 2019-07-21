فيليبي لويس يلحق بغودين وغريزمان ويودع أتلتيكو

أعلن الظهير الأيسر البرازيلي، فيليبي لويس، يوم الأحد رسمياً وداعه لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفريق.



وأوضح اللاعب في مؤتمر صحافي أنه "يوم سعيد" رغم وداعه للنادي، مشيراً إلى أن سعادته تنبع من "تقديم ما بوسعه" خلال مسيرته مع الفريق على مدار ثماني سنوات مقسمة على مرحلتين.



وقال لويس: عشت هنا لحظات رائعة. اليوم بالنسبة لي، ليس يوماً حزيناً. إنه يوم سعيد لأنني قدمت كل ما بوسعي مع هذا الفريق.



وحضر المؤتمر الطبي الطاقم التدريبي للفريق بقيادة الأرجنتيني، دييغو سيميوني، المدير الفني للفريق، واللاعبون كوكي وساؤول ويان أوبلاك لمساندة زميلهم السابق في لحظة الوداع.



وقال لويس: لا أريد أن أصفها بلحظة الوداع. وإنما أود أن أصفها بلحظة الامتنان والعرفان بالجميل لكل من عشت معهم هنا. أود توجيه الشكر لكن من زاملوني في هذه المغامرة الرائعة على مدار ثماني سنوات في أتلتيكو.



وكان أتلتيكو قدم للاعب البرازيلي عقدا لعام واحد مع وجود عام آخر اختياري، وهو ما لم يلق قبولا من لويس الذي سينتقل إلى فلامنغو البرازيلي بعقد يمتد لعامين ونصف.