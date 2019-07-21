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نكيتياه يقود أرسنال إلى الفوز على فيورنتينا

المصدر: تشارلوت - رويترز
المهاجم الشاب سجل هدفين في المباراة
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واصل إيدي نكيتياه مستواه الجيد في فترة الإعداد للموسم الجديد وسجل هدفين ليفوز أرسنال 3-صفر على فيورنتينا في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في تشارلوت يوم الأحد.

وأشرك أرسنال تشكيلة شابة وقاد نكيتياه، الذي سجل هدف الفوز ضد بايرن ميونخ في مباراة أرسنال الماضية، الهجوم ولم يهدر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما الكثير من الوقت قبل أن يهز الشباك مجدداً عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 15.

وضغط فيورنتينا بحثا عن التعادل مع إجراء أرسنال للعديد من التغييرات في الشوط الثاني، وتعاون اثنان من البدلاء وهما هنريك مخيتاريان وألكسندر لاكازيت ليصنعا فرصة لا تضيع لصالح نكيتياه الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وكانت الأخطاء الدفاعية واضحة مرة أخرى في الخط الخلفي لأرسنال، لكن فيورنتينا فشل في الاستفادة منها، وأكد جو ويلوك انتصار الفريق الإنجليزي بالهدف الثالث قرب النهاية.

كلمات دالّة

#فيورنتينا, #أرسنال

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