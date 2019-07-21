هاري كين يصعق يوفنتوس بهدف قاتل

أحرز النجم الإنجليزي الدولي هاري كين هدفا في اللحظات الأخيرة قاد به فريقه توتنهام هوتسبير للفوز 3 - 2 على يوفنتوس الإيطالي يوم الأحد في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.



وبادر الفريق اللندني بالتسجيل عن طريق إيريك لاميلا في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل الأرجنتيني غونزالو هيغوايين ليوفنتوس في الدقيقة 56، ليضيف بعدها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 60.



ولم يهنأ يوفنتوس بتعادله كثيرا، بعدما أدرك لوكاس مورا التعادل لتوتنهام في الدقيقة 65. وبينما كان الجميع يتأهب لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي واللجوء إلى ركلات الترجيح، أحرز هاري كين هدف الفوز القاتل لتوتنهام في الدقيقة 90.



يذكر أن الفائز خلال الوقت الأصلي يحصل على ثلاث نقاط، دون أن يحصل المهزوم على أي نقطة، فيما ينال الفائز في ركلات الترجيح نقطتين، بينما يحصد الخاسر نقطة وحيدة.