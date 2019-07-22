فقير يصل إلى إشبيلية قبل التوقيع مع ريال بيتيس

وصل المهاجم الفرنسي نبيل فقير قائد ليون إلى مدينة إشبيلية يوم الاثنين للخضوع للكشف الطبي، تمهيدا للانضمام لنادي ريال بيتيس الإسباني.



وذكرت تقارير صحافية أن بيتيس سيدفع مبلغاً يتراوح ما بين 20 و25 مليون يورو لضم قائد ليون ونجم منتخب فرنسا، وسط احتمال بانتقال لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو إلى توتنهام.



وينتهي عقد فقير مع ليون في نهاية موسم 2020 وجاء اقتراب بيتيس من إتمام الصفقة بعد منافسة شرسة خاضها مع نابولي الإيطالي.



وكان نابولي يسعى للتعاقد مع فقير بعدما واجه صعوبة شديدة في ضم صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد الإسباني.