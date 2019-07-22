ماتا يطالب بوغبا بالاستمرار في مانشستر يونايتد

قال خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن بول بوغبا له تأثير إيجابي على زملائه ويجب أن يمدد فترة بقائه في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليكون عاملا مساعدا في عودة البطولات لاستاد أولد ترافورد.

وقال بوغبا الشهر الماضي إنه قد يبحث عن تحد جديد بعد ثلاث سنوات في يونايتد، بينما أبلغ وكيل أعماله صحيفة "تايمز" مؤخرا بأن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما ينوي مغادرة يونايتد وسط تقارير تحدثت عن احتمال انتقاله إلى يوفنتوس أو ريال مدريد.

لكن ماتا يريد أن يتضمن مستقبل بوغبا فوز يونايتد ببطولات كبرى في موسم 2019-2020 بعد أن أخفق النادي في إحراز لقب كبير منذ فوزه بالدوري الأوروبي في مايو 2017.

وقال لاعب الوسط الإسباني لشبكة "سكاي سبورتس": الجميع يعرف بول ويعرف أنه لاعب وسط رائع وأنه شاب جيد للغاية وإيجابي وله تأثير جيد على الجميع، وبصفتي زميله في الفريق وصديقه أرغب في استمراره مع الفريق وأن يكون سعيدا وراضيا لأنه لاعب جيد جدا بالنسبة لنا.



وأضاف: ندرك أننا يجب أن نتحسن عن الموسم الماضي. هذا النادي حقق بطولات أكثر من أي ناد آخر في إنجلترا. نريد الفوز بألقاب كبيرة مرة أخرى.



وفي أول موسم كامل ليونايتد تحت قيادة المدرب أولي غونار سولشاير، يسعى النادي إلى تحسين المركز السادس الذي احتله في الدوري الممتاز الموسم الماضي، عندما أنهى الموسم متأخرا بفارق 32 نقطة عن مانشستر سيتي البطل وغريمه المحلي.



وتوصل ماتا لاتفاق من أجل تمديد عقده الشهر الماضي، كما أفادت وسائل إعلام بريطانية أن مواطنه الإسباني، الحارس ديفيد دي خيا، اقترب أيضا من التوقيع على عقد جديد.



وقال ماتا: ديفيد هو أفضل أو أحد أفضل حراس المرمى في العالم بالتأكيد. إنه واحد من أفضل أصدقائي لهذا أريده أن يستمر في النادي. من الناحية الاحترافية سيكون بقاء دي خيا رائعا للفريق لأنه سيمنح يونايتد نقاطا عديدة على مدار المواسم المقبلة.



ويستهل مانشستر يونايتد الموسم الجديد بمواجهة تشيلسي في 11 أغسطس المقبل.