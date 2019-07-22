هرموسو: مشروع أتلتيكو الجديد يراهن على "الشباب"

أكد ماريو هرموسو مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد أن ناديه يعد مشروعا ضخما يراهن فيه على اللاعبين الشباب، مشيرا إلى أنه يرى أن هذا المشروع سيكون مثمرا وقابلا للتطور في المستقبل.



وقال هرموسو في مقابلة مع الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد على الإنترنت: أتلتيكو هو مثال واضح لنادٍ يراهن على مشروع كبير وعلى اللاعبين الشباب، هذا يتماشى مع ما يبحث عنه اللاعبون.



وكشف هرموسو أن هذا المشروع هو السبب المباشر الذي دفعه للموافقة بدون تردد على العرض الذي قدمه له أتلتيكو مدريد للانضمام لصفوفه.



وأوضح قائلا: لقد كان خياري الأول، أشعر بحماس كبير بعد أن اتخذت هذه الخطوة الكبيرة في مسيرتي، كنت أتطلع بشدة للحصول على هذه الفرصة.