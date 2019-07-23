تبرئة رونالدو من تهمة اغتصاب كاثرين مايورغا

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الاثنين أن مكتب شرطة مقاطعة "كلارك" التابعة لمدينة لاس فيغاس الأميركية أعلن براءة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تهمة اغتصاب إحدى الفتيات هناك قبل 10 أعوام.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن مكتب الشرطة أعلن، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم تبرئة ساحة نجم يوفنتوس الإيطالي من تهمة الاغتصاب لاستحالة إثبات وقوع الحادث.

كما أوضحت السلطات الأميركية، طبقا لما أفادت به الصحيفة الإسبانية، أن المقطع المصور "فيديو" الذي كان يمكن من خلاله إثبات وقوع الجريمة في عام 2009 قد فقد.

يشار إلى أن التحقيقات في هذه القضية بدأت عندما تقدمت مواطنة أميركية تدعى كاثرين مايورغا ببلاغ للسلطات ضد رونالدو متهمة إياه باغتصابها، ولكن لم يتوافر أي دليل يدين اللاعب طوال مدة التحقيق، مما دفع السلطات في النهاية لإغلاق ملف القضية وتبرئة النجم البرتغالي.