دي خيا يرحب بحمل شارة قيادة مانشستر يونايتد

قال ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يرحب بارتداء شارة قيادة الفريق وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من تمديد تعاقده لمدة ست سنوات.



وارتبط اسم دي خيا، البالغ عمره 28 عاما، بالرحيل عن أولد ترافورد لكنه قال إنه يريد مساعدة النادي على العودة لقمة الكرة الإنجليزية خلال لقاء مع الجماهير في سنغافورة.



ورحل أنطونيو فالنسيا القائد السابق عن يونايتد بنهاية الموسم الماضي ويعد دي خيا من بين أبرز المرشحين لخلافته بجانب آشلي يونغ وخوان ماتا وكريس سمولينغ وبول بوغبا.



وقال دي خيا: ارتديت شارة القيادة في بعض المباريات. بالتأكيد من الرائع أن أكون قائدا لفريق مثل مانشستر يونايتد وأدافع عن هذا الشعار. هذا أمر مذهل لذا بالتأكيد سأكون سعيدا للغاية، فهذا هو موسمي التاسع. أشعر أنني أحد أكثر اللاعبين خبرة. علينا التطور كثيرا.



وأضاف: نحن مانشستر يونايتد وعلينا المنافسة على الألقاب. عندما ترتدي هذا الشعار فهذا يعني القتال من أجل كل شيء وتقديم أفضل ما لديك وإعادة الفريق إلى القمة.

ويلعب يونايتد، الذي لم يخسر خلال جولته الآسيوية استعدادا لبداية الموسم وفاز على بيرث غلوري وليدز يونايتد وإنتر، ضد توتنهام هوتسبير في شنغهاي يوم الخميس.