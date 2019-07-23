زيدان: لم أوجه "إهانة" إلى بيل.. والنادي يريد رحيله

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه لم يوجه "إهانة" لغاريث بيل، وإن النادي هو من يريد بيع المهاجم الويلزي.

ولم يشارك بيل في هزيمة ريال مدريد 3-1 أمام بايرن ميونخ في كأس الأبطال الدولية يوم السبت، وأشار زيدان إلى أن غياب اللاعب جاء لأن النادي "يعمل على رحيله".



ووصف مدير أعمال بيل ما فعله المدرب الفرنسي بأنه "عار" في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، لكن زيدان دافع عن تصرفاته قبل مواجهة أرسنال في واشنطن في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.



وأبلغ زيدان الصحافيين: في بعض الأحيان لغتي الإسبانية ليست دقيقة. أريد توضيح الأمر تماماً. أولا لم أوجه أي إهانة لأي شخص وفوق ذلك كل اللاعبين. ودائما أقول الأمر ذاته وهو أن اللاعبين هم أهم شيء وفي كل مرة أكون مع لاعب هنا سأكون في صفه. ثانياً قلت إن النادي يحاول بيعه. ثالثا أعتقد أنه من المهم والحاسم أن أوضح أن بيل لم (يلعب) في المباراة الماضية لأنه لم يرد ذلك.



ونال بيل (30 عاما) أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادماً من توتنهام هوتسبير في 2013 في صفقة قياسية في ذلك الوقت مقابل 100 مليون جنيه يورو، لكنه عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.