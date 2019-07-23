مارادونا يرحب بدي روسي في بوكا جونيورز

وجه الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا رسالة ترحيب إلى الإيطالي المخضرم دانييلي دي روسي القائد السابق لفريق روما بعد انتقاله إلى صفوف بوكا جونيورز.

وقال مارادونا الذي لعب في بوكا جونيورز بين عامي 1981 – 1982 وعامي 1995 -1997: لا أعرفك على المستوى الشخصي، لكنك بكل تأكيد ستنعم بالهدوء هنا. نراك قريبا، أرسل لك قبلاتي وتحياتي لأسرتك.

وكان دي روسي (35 عاماً) المولود بالعاصمة الإيطالية، قد سجل مشاركته الأولى ضمن صفوف روما في مباراة بدوري أبطال أوروبا في تشرين أول/أكتوبر 2001، عندما دفع به المدير الفني فابيو كابيللو حينذاك من مقعد البدلاء.

وخاض دي روسي 614 مباراة مع روما ليكون ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق بعد نجم هجوم روما السابق فرانشيسكو توتي الذي خاض مع الفريق 786 مباراة قبل أن يعلن اعتزاله في 2017 .

وشارك دي روسي في 117 مباراة ضمن صفوف المنتخب الإيطالي وتوج معه بلقب كأس العالم 2006، كما توج مع روما بلقب كأس إيطاليا في عامي 2007 و2008 .