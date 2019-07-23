وكيل غاريث بيل يرفض الإعارة.. ويصر على الانتقال

استبعد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إبرام أي اتفاق لإعارة اللاعب الويلزي في ظل سعي النادي للاستغناء عنه.



ولا يحظى اللاعب الويلزي الدولي البالغ عمره 30 عاما باهتمام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الذي قال إن النادي "يعمل على رحيله".



وقال بارنيت لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: لن تكون هناك صفقات مؤقتة لرحيله عن النادي، غاريث أحد أفضل اللاعبين في العالم. يمكنني ضمان عدم إعارته إلى أي ناد.



ونال بيل أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادماً من توتنهام هوتسبير في 2013 في صفقة قياسية آنذاك بلغت مئة مليون يورو، لكنه عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.



ومن المرجح أن يتوقف اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد معه بعقد نهائي على مدى استعداده لقبول تخفيض راتبه، كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن ناديي جيانغسو سونينغ وبكين غوان الصينيين أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع بيل.



وقال بارنيت: غاريث يلعب في ريال مدريد وحتى الآن لا يزال لاعبا في ريال مدريد. لو جاء عرض ما يناسبنا الأمور قد تتغير وربما يرحل خلال يوم أو أسبوع. أو ربما يستمر ثلاث سنوات مع ريال مدريد حتى نهاية عقده.