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أسينسيو يصاب بقطع في الرباط الصليبي.. ويخضع إلى عملية جراحية

المصدر: مدريد - د ب أ
ماركو أسينسيو خرج من مباراة أرسنال مصاباً
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن لاعبه ماركو أسينسيو يعاني من إصابة في الركبة، تستوجب خضوعه لعملية جراحية خلال أيام.

وتعرض أسينسيو للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على أرسنال الإنجليزي 3 - 2 بالركلات الترجيحية، إثر تعادلهما 2 - 2 صباح الأربعاء ضمن بطولة "الكأس الدولية للأبطال" الودية، وذلك على ملعب "فيديكس فيلد" في لاندوفر ضمن استعدادات الفريقين في الولايات المتحدة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وذكر ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت: بعد إجراء الفحوص للاعبنا ماركو أسينسيو من قبل الجهاز الطبي، جرى تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي للركبة اليسرى... وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة.

كلمات دالّة

#ريال مدريد, #أرسنال, #أسينسيو

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