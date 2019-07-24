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اتهام الكولومبي مينا بالتورط في قضية مراهنات

المصدر: ليفربول - د ب أ
مينا يلعب في إيفرتون منذ أغسطس 2018
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ستكون الفرصة متاحة أمام الكولومبي ياري مينا حتى يوم الجمعة للرد على اتهامه من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتورطه في قضية تتعلق بالمراهنات.

وتم اتهام مينا (24 عاماً) الذي يلعب في صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي بظهوره في إعلان لإحدى شركات المراهنة في كولومبيا.
وأعلن اتحاد الكرة الإنجليزي أن مينا أمامه مهلة حتى 26 يوليو القادم للرد على تلك التهمة.

وانتقل مينا الذي سجل 3 أهداف في كأس العالم الأخيرة إلى برشلونة الإسباني شتاء 2018 قادماً من بالميراس، وباعه النادي الإسباني إلى إيفرتون في أغسطس من العام ذاته مقابل 30 مليون يورو.

كلمات دالّة

#مراهنات, #ياري مينا, #كأس العالم, #إيفرتون

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