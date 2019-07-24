المصري تريزيغيه ينضم لصفوف أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أنه ضم اللاعب الدولي المصري، محمود حسن "تريزيغيه"، من قاسم باشا التركي.

ولم يكشف أستون فيلا عن القيمة المالية للصفقة، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت أن النادي دفع 8.75 مليون جنيه إسترليني لضم الجناح المصري.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مسيرته مع الأهلي المصري وأمضى فترات مع إندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى تركيا. وشارك "تريزيغيه" مع منتخب مصر في كأس العالم في روسيا 2018 وكأس الأمم الإفريقية هذا العام حيث سجل هدفاً واحداً في أربع مباريات.

وقال دين سميث مدرب فيلا في بيان عقب إكمال النادي تاسع صفقة له خلال فترة تعاقدات مشحونة "نحن سعداء حقا بالعمل مع "تريز". شاهدته عدة مرات.

"إنه لاعب يشارك في مركز الجناح وهو من نوعية اللاعبين، الذين كنا نتمنى ضمهم. يتسم بأسلوب لعبه المباشر الذي يسبب مشكلات للفرق المنافسة في الثلث الأخير من الملعب ويسجل أهدافا".