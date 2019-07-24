إيفرتون ينافس أرسنال على ضم الإيفواري زاها

كشف تقرير إخباري يوم الأربعاء أن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يرغب في التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، وسيدخل في مفاوضات مع ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب لا يزال يفضل الانتقال إلى أرسنال، لكن كريستال بالاس يرفض انضمام اللاعب إلى فريق المدفعجية إلا في حالة دفع مبلغ الـ80 مليون جنيه إسترليني، المطلوب للاستغناء عن اللاعب.

وكان أرسنال قد تقدم بالفعل بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الحالية، لكنه قوبل بالرفض. وأشار التقرير إلى أن كريستال بالاس لا يواجه ضغوطا لبيع زاها في الوقت الحالي، بعد أن رحل بالفعل عن الفريق آرون وان-بيساكا إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون إسترليني.



ولم يفقد أرسنال الأمل في ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ويتوقع أن يتقدم بعرض آخر خلال الأيام المقبلة، لكن إيفرتون سيكون منافسا له على التعاقد مع اللاعب.