هونيس يخطط للتقاعد في نوفمبر المقبل

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، يوم الأربعاء، أن أولي هونيس، الذي شغل طويلاً منصب رئيس نادي بايرن ميونخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يخطط للتقاعد وتسليم مهام منصبه لمدير تنفيذي سابق في شركة أديداس للمستلزمات الرياضية في نوفمبر المقبل.

وأضافت بيلد وهي أكثر الصحف الألمانية مبيعاً، والتي أثبتت مصداقيتها في الماضي، أن هونيس لن ينافس في الانتخابات على رئاسة النادي وينوي أيضاً التخلي عن دوره كرئيس لمجلس الإدارة.

ووفقاً للتقرير، ينوي هونيس تسليم مهامه كرئيس لهربرت هاينر الرئيس التنفيذي السابق لأديداس وهو عضو بالفعل في مجلس إدارة النادي.

ولم يتم على الفور الوصول لمسؤولين في بايرن ميونيخ للحصول على تعليق.

وشارك هونيس، الذي فاز بكأس العالم وبطولة أوروبا من قبل، كلاعب في الفريق في الفترة من 1970 وحتى 1979 وتولى منصب المدير العام ثم رئيس النادي فور انتهاء مسيرته في الملاعب مباشرة.

وهونيس هو أحد أكثر الشخصيات ثراء على صعيد الكرة الألمانية. وسيشكل رحيله، إلى جانب أوليفر كان الذي يخطط لتولي منصب المدير العام بداية من 2022، بداية لعهد جديد في النادي.

وعلى الرغم من هيمنة بايرن على كرة القدم الألمانية وفوزه بلقب دوري الدرجة الأولى لسبع مرات متتالية، عانى بايرن للارتقاء لمستوى التوقعات على الصعيد الدولي.

وعقب فوزه بدوري أبطال أوروبا 2013، فشل بايرن ميونخ في بلوغ النهائي ثانية وشكل خروجه في مارس الماضي أمام ليفربول، الذي فاز باللقب في النهاية، من دور 16 نقطة تراجع جديدة.