سيبايوس لاعباً لأرسنال على سبيل الإعارة

المصدر: لندن - د ب أ

أكمل فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس إجراءات ضم داني سيبايوس لاعب وسط الملعب في فريق ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان سيبايوس، 22 عاما، قد خاض 13 مباراة مع الفريق الملكي ببطولة الدوري الإسباني خلال الموسم المنقضي.

وصرح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي اللندني "نحن سعداء للغاية لانضمام سيبايوس إلينا. إنه لاعب موهوب ويمتلك قدرات تكتيكية كبيرة، ويتميز بالدقة والقدرة على الإبداع".

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية كشفت يوم الأربعاء أن إيمري كان يشعر بالقلق بعد إصابة ماركو أسينسيو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن شعور إيمري بالقلق كان يرجع إلى خوفه من فشل صفقة انضمام سيبايوس، حيث خاف من أن إصابة أسينسيو قد تدفع النادي الملكي ومديره الفني زين الدين زيدان إلى التراجع عن إتمام هذه الصفقة.