كلوب: كوتينيو لن يعود إلى ليفربول

استبعد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عودة البرازيلي فيليب كوتينو لصفوف الفريق مرة أخرى، بعد عام ونصف من انتقاله من صفوف الفريق.

وقال كلوب لشبكة "إي إس بي إن" :أحب كوتينيو بشدة، لكن هذا غير ممكن، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له بما فيه فريقنا ولكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة.

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مطلع عام 2018 مقابل ما يقرب من 160 مليون يورو، لكنه فشل في حجز مكان له في التشكيل الأساسي، ومؤخرا كان اللاعب مثار انتقادات كبيرة ويعد من بين المرشحين للرحيل عن الفريق الإسباني.