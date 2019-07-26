أتلتيكو يستعين بأربعة من أبناء ريال مدريد

يشهد هذا الموسم تحركا غير مسبوق في سوق الانتقالات لنادي أتلتيكو مدريد، إذ جعل التعاقد مع لاعب خط الوسط ماركوس ليورينتي والمدافع ماريو هيرموسو، النادي العاصمي يضم حاليا أربعة لاعبين نشأوا في أكاديمية ريال مدريد.

وبدأ هيرموسو مسيرته في سن مبكرة بالنادي الملكي فالمدافع الشاب تواجد في أكاديمية ريال مدريد منذ سن الـ11 وأثبت نفسه الموسم الماضي مع نادي إسبانيول.

وسيكون ماركوس ليورينتي أمام فرصة للعب دور مهم بعد سنوات من المعاناة في ريال مدريد، إذ نشأ لاعب خط الوسط في صفوف الميرينغي ولعب للفريق الأول لكن قلة مشاركاته جعلته يقرر الرحيل للجار.

وسبق لأتلتيكو مدريد أن تعاقد في صيف 2018 مع أنطونيو أدان قادما من ريال بيتيس، حارس المرمى نشأ في النادي الملكي ولعب ثلاث مواسم مع الفريق الأول بين 2011 و2013.

وترعرع ألفارو موراتا في النادي الملكي ولعب معه 5 مواسم وتمت إعارته إلى تشيلسي ويوفنتوس والآن إلى أتلتيكو ليصبح رابع ميرينغي يحمل قميص الروخي بلانكوس عندما تركل أولى كرات الموسم الجديد.

وثلاثة لاعبين في تشكيلة أتلتيكو الحالية من نشأووا في أكاديمية "الروخي بلانكوس" وهم توماس بارتي وكوكي وساؤول.