بيكيه يغيب عن ودية فيسيل كوبي للإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة غياب المدافع جيرارد بيكيه عن مباراة الفريق الودية أمام فيسيل كوبي الياباني، والمقرر إقامتها غدا السبت، وذلك بداعي معاناته من إصابة في الفخذ الأيسر.

ومن المقرر أن يخضع بيكيه لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة من أجل الوقوف على طبيعة إصابته وتحديد مدى جاهزيته لخوض مباريات برشلونة المقبلة خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وكان إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قد أعلن خلال المؤتمر الصحافي السابق على المباراة، عن احتمالية غياب بيكيه عن المباراة، وقال فالفيردي: "من المحتمل أن يغيب بيكيه، وذلك من باب الحيطة والحذر قبل كل شيء".

وبذلك سيغيب بيكيه عن هذا اللقاء الذي كان سيلتقي خلاله بزملائه القدامى في النادي الكتالوني، أندريس إنيستا ودافيد بيا وسيرجي سامبر، الذين يلعبون لصالح فيسيل كوبي.

وسيختتم برشلونة جولته في الأراضي اليابانية بالمباراة، وهي ثاني مبارياته في اليابان، بعد أن واجه تشيلسي الإنجليزي في المباراة الأولى وخسر أمامه 1 - 2.