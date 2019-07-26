دي روسي يحقق حلمه بالانتقال إلى بوكا جونيورز

تحقق حلم الإيطالي دي روسي أخيرا بانضمامه إلى بوكا جونيورز في صفقة فاجأت متابعي الساحرة المستديرة لأن المعتاد أن تكون الرحلة باتجاه أوروبا وليس أميركا الجنوبية.

ولم يخفِ دي روسي عشقه أبدا للبوكا، فقد أظهر إعجابه بالنادي الأرجنتيني بتصريحات منذ سنوات، مؤكدا أن دخول ملعب البومبونيرا سيكون شعورا استثنائيا وهو ما تحقق له لأول مرة يوم الجمعة.

وكشف الإيطالي في عام 2015 أن حلم طفولته هو اللعب يوما السوبر كلاسيكو بين بوكا وريفر بليت، ولم يخفِ أيضا زميله في روما ليوناردو باريديس في عام 2017 رغبة لاعب خط الوسط في حمل قميص فريق أرجنتيني قبل الاعتزال.

ولعب نيكولاس بورديسو اللاعب السابق لروما دورا كبيرا في انضمام دي روسي لقلعة البوكا، وهو المدير الرياضي الحالي لأحد قطبي مدينة بوينس آيرس .

ويخوض بوكا جونيورز أولى مبارياته في الموسم الجديد للدوري الأرجنتيني أمام هوراكان يوم الاثنين المقبل ومن المحتمل أن يشارك دي روسي لأول مرة في تلك المباراة.