ريفالدو: ميسي سيرحب بغريزمان في الوقت المناسب

أعرب اللاعب البرازيلي السابق، فيتور بوربا فيريرا، "ريفالدو" يوم الجمعة عن ثقته بأنه لن تثور أي مشاكل بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، المنتقل حديثاً لصفوف النادي الكتالوني.

وجاء تصريحات ريفالدو للرد على الشائعات التي ثارت خلال الآونة الأخيرة حول احتمالية أن يشهد الموسم الجديد توترا في العلاقة بين ميسي وغريزمان، بعد عزوف الأول عن تهنئة زميله الجديد بالانضمام لصفوف برشلونة حتى الآن.

وقال ريفالدو في تصريحات لموقع بيت المراهنات "بيتفاير" على الإنترنت: "ميسي سيرحب بغريزمان في الوقت المناسب، من الطبيعي ألا يكتب ميسي، كقائد للفريق، أي رسالة أو أن يجري أي اتصال، حيث إنه يتمتع بعطلته وعلى الأرجح هو يحاول أن ينسي كل ما يتعلق بكرة القدم خلال هذا الوقت لكي يعود في كامل جاهزيته".

وأضاف: "ولكنه عندما يعود سيكون هو الشخص الذي نعرفه دائما، متواضع وهادئ، لن تكون هناك مشكلات مع غريزمان".

ويرى ريفالدو أن غريزمان قادر على اللعب في أي مركز مع برشلونة، وأوضح قائلا: "إنه لاعب مذهل وأثبت جدارته في أندية مختلفة وفي فرنسا أيضا".

وأكمل: "لا يمكن للاعب ما أن يلعب في مركز واحد فقط أو طبقاً لنظام بعينه، أعتقد أن فالفيردي سيتمكن من إخراج أفضل ما لدى لاعب مثله، هو أيضا لاعب ذكي".