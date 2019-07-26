زيدان: لن نتعاقد مع بديل لأسينسيو

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه لا يفكر "في الوقت الحالي في بديل محتمل لماركو أسينسيو"، كما رفض الحديث باستفاضة عن احتمالات رحيل خاميس رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد وكذلك احتمالات التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس للحديث عن المباراة المقررة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الجمعة في نيوجرسي بالولايات المتحدة، ضمن بطولة "الكأس الدولية للأبطال" الودية، ليكون أول ديربي مدريدي يقام خارج حدود القارة الأوروبية.

وتلقى ريال مدريد صدمة إثر تعرض أسينسيو لإصابة خطيرة في الركبة خلال المباراة الودية الماضية أمام أرسنال الإنجليزي، حيث يتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وقال زيدان "تأثرنا جميعا بإصابة أسينسيو، نشعر بالأسف الشديد من أجله. اللاعبون قدموا له الدعم والحب، لكنه يعاني من إصابة خطيرة وأتمنى أن يعود أكثر قوة. كانت هناك أمور جيدة في المباراة أمام أرسنال، لكن إصابة أسينسيو شكلت أمرا سيئا".

وأضاف "إصابة أسينسيو ألقت بظلالها على كل شيء في المباراة. لكنني لا أفكر الآن بشأن اللاعب الذي سيحل مكانه".

وعن الصفقات المحتملة، رفض زيدان الحديث بشأن التعاقد المحتمل مع بوغبا المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، مكتفيا بقول "نحن هنا نعمل مع اللاعبين المتواجدين بالفريق. بعد المباراة سنعود إلى مدريد ونفكر بشأن المباراة الأولى بالدوري".

كذلك علق زيدان بشأن الرحيل المحتمل لخاميس رودريغيز عن الفريق، قائلا "خاميس؟ إنه أمر يخص النادي وليس بيدي"، كما علق بشأن مستقبل النجم الويلزي غاريث بيل المرشح بشكل كبير للرحيل عن ريال، قائلا "بيل؟ إنه هنا ولا يزال لاعبا بالفريق".