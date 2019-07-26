ناينغولان يدرس العودة إلى كالياري

يتطلع البلجيكي رادجا ناينغولان للعودة إلى فريقه السابق كالياري الإيطالي، حسبما أفاد موقع (سكاي سبورتس) الإلكتروني في نسخته الإيطالية يوم الخميس، بعد تجميده مؤخرا من جانب فريقه الحالي إنتر الإيطالي.

وانتقل، 31 عاما، لملعب (سان سيرو)، قادما من فريق روما الإيطالي في الصيف الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقة 38 مليون يورو، بالإضافة لانتقال نيكولو زانيولو لاعب إنتر لصفوف فريق العاصمة الإيطالية.

وتردد أن ناينغولان لن يكون ضمن حسابات الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر في الموسم القادم، وهو ما جعله يتلقى عروضا للعب في الدوري الصيني، بالإضافة لعرض آخر من فريق سامبدوريا الإيطالي.

ورغم ذلك، كشف موقع (سكاي سبورتس) الإلكتروني أن العودة لصفوف كالياري، تبدو أحد الخيارات المتاحة أمام ناينغولان، الذي سبق له اللعب في صفوف الفريق المنتمي لجزيرة سيردينا في الفترة من كانون ثان/يناير عام 2010 حتى عام 2014.

ويمتلك ناينغولان عددا من الأسباب التي ربما تدفعه للعب مجددا مع كالياري، حيث ستكون الفرصة متاحة بالنسبة لزوجته، التي أصيبت مؤخرا بمرض السرطان، لقضاء بعض الوقت مع أسرتها التي تنتمي لمدينة كالياري.

يذكر أن كالياري استغنى مؤخرا عن خدمات لاعبه نيكولو باريلا إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو أخرى كمكافآت متعلقة بالأداء.