أرسنال يقترب من التعاقد مع الإيفواري بيبي بـ"التقسيط"

المصدر: لندن - د ب أ

توصل أرسنال الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع نادي ليل الفرنسي يقضي بحصول النادي الإنجليزي على خدمات اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي مقابل 80 مليون يورو.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أرسنال سيدفع قيمة الصفقات على أقساط بما يتناسب مع ميزانيته المحدودة هذا الصيف.

وأشار ذات المصدر إلى أنه يتعين إنهاء مسؤولي أرسنال لاتفاقهم مع ممثلي اللاعب الإيفواري، إذ يتوقع أن تتم الصفقة خلال الـ24 أو الـ48 ساعة المقبلة.

وسجل بيبي 23 هدفا لفريق ليل في الموسم الماضي وسيلبي رغبة أرسنال في الحصول على جناح سريع ولديه مهارات فنية.