أياكس يتوج بطلاً لكأس السوبر الهولندي

توج فريق أياكس بلقب كأس السوبر الهولندي لكرة القدم بتغلبه على آيندهوفن بهدفين يوم السبت، بفضل هدفي كاسبر دولبيرغ في الدقيقة الأولى ودالي بليند في الدقيقة 53.



وشارك أياكس في هذه المباراة بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، فيما شارك آيندهوفن في المباراة بصفته وصيف الدوري.



وتوج أياكس باللقب للمرة التاسعة في تاريخه وبات يفصله عن آيندهوفن صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بالبطولة لقبين فقط.



ويستهل أياكس مبارياته في الدوري الهولندي بمواجهة مضيفه فيتيسه أرنهايم يوم 3 أغسطس المقبل، فيما يستعد آيندهوفن لمواجهة مضيفه فريق تفينتي أنشخيدة يوم 3 أغسطس المقبل.