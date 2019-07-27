البلجيكي فيرمايلين ينتقل إلى فيسيل كوبي

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني لكرة القدم يوم السبت، التعاقد مع المدافع البلجيكي الدولي توماس فيرمايلن من برشلونة الإسباني، وذلك على هامش المباراة الودية بين الفريقين باليابان في بطولة "كأس راكوتين" الودية.



وقضى فيرمايلن خمسة مواسم مع برشلونة تخللها فترة إعارة إلى نادي روما الإيطالي، كما شهدت معاناة كبيرة للاعب من الإصابات.

وبانتقاله إلى الفريق الياباني، ينضم فيرمايلن مجددا إلى زملائه السابقين أندريس إنييستا وسيرجي سامبر.



وقال فيرمايلن (33 عاماً) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه أمام وسائل الإعلام "لقد تعلمت الكثير خلال السنوات التي قضيتها في برشلونة".



وكان فيرمايلن قد انضم إلى برشلونة عام 2014 وخاض معه إجمالي 53 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفا واحدا.