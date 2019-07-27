إنييستا وفيسيل كوبي يخسران أمام برشلونة بثنائية بيريز

قاد الشاب كارلس بيريز فريقه برشلونة إلى الفوز على فيسيل كوبي الياباني يوم السبت في أول مواجهة تجمع أندريس إنييستا قائد الأخير بزملائه السابقين.

وأحرز بيريز هدفين في الشوط الثاني (59، 86) ليحقق برشلونة الفوز على مستضيفه وأمام 26 ألف متفرج، ويتوج بكأس راكوتين الودية.

وخاض إنييستا أول مباراة في مواجهة فريقه السابق برشلونة الذي لعب في صفوفه 16 عاماً، وهو أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة.

وشارك الإسباني ديفيد فيا لاعب برشلونة السابق (2010-2013) وكذلك سيرجي سامبر متوسط ميدان الفريق الكتالوني، والذي انتقل في فترة الشتاء إلى فيسيل كوبي.