عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

إنييستا وفيسيل كوبي يخسران أمام برشلونة بثنائية بيريز

المصدر: العربية.نت
أندريس يحاول تجاوز زميله السابق سيرجيو بوسكيتس
رابط مختصر

قاد الشاب كارلس بيريز فريقه برشلونة إلى الفوز على فيسيل كوبي الياباني يوم السبت في أول مواجهة تجمع أندريس إنييستا قائد الأخير بزملائه السابقين.

وأحرز بيريز هدفين في الشوط الثاني (59، 86) ليحقق برشلونة الفوز على مستضيفه وأمام 26 ألف متفرج، ويتوج بكأس راكوتين الودية.

وخاض إنييستا أول مباراة في مواجهة فريقه السابق برشلونة الذي لعب في صفوفه 16 عاماً، وهو أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة.

وشارك الإسباني ديفيد فيا لاعب برشلونة السابق (2010-2013) وكذلك سيرجي سامبر متوسط ميدان الفريق الكتالوني، والذي انتقل في فترة الشتاء إلى فيسيل كوبي.

كلمات دالّة

#فيسيل كوبي, #إنييستا, #برشلونة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر