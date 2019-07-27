وولفرهامبتون يضم فاييخو من ريال مدريد بنظام الإعارة

أعلن وولفرهامبتون واندرارز المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت تعاقده مع المدافع الإسباني خيسوس فاييخو على سبيل الإعارة لموسم واحد من ريال مدريد.

وبات المدافع البالغ عمره 22 عاما أول لاعب ينضم لوولفرهامبتون قبل انطلاق الموسم الجديد وسينضم لناديه الجديد بعدما حمل شارة قيادة إسبانيا في مسيرتها نحو الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما الشهر الماضي.

وخاض فاييخو لاعب ريال سرقسطة السابق 19 مباراة في كل المسابقات مع ريال مدريد وسجل هدفا واحدا في الدوري الإسباني أمام فياريال في مايو.

وسيبدأ فريق نونو إسبيريتو مسيرته في الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي في 11 أغسطس المقبل، لكن فاييخو ربما يظهر لأول مرة مع وولفرهامبتون عندما يواجه كروسيدرز ممثل أيرلندا الشمالية في إياب الدور التمهيدي للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد.